Vatan Partisi Ordu'da adaylarını tanıttı
Vatan Partisi, Ordu'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını tanıttı. Toplantıda konuşan Vatan Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Nusret Senem, iktidar ve muhalefet partilerinin programı aynı olduğunu belirtti. Nusret Senem “Bir tek Vatan Partisi kamucu belediyeciliği savunuyor” dedi.
Yerel seçime sayılı günler kala partiler çalışmalarına hız verdi. Vatan Partisi Ordu'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını tanıttı.
Toplantıya Vatan Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Nusret Senem katıldı. Nusret Senem, "İktidar ve muhalefetin programı bir." dedi. Senem, Vatan Partisi’nin kamucu belediyeciliği savunduğunu belirtti.
Vatan Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Sedat Kutlu, sistem partilerinin anlayışını Ordu’da değiştireceklerini söyledi.
Törenin ardından Vatan Partililer esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek oy istedi.
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