1 Eylül hava durumu: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’un kuzeyi başta olmak üzere birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İL İL HAVA DURUMU
Marmara
🌤️ Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu
🌤️ Edirne: 33°C, parçalı ve az bulutlu
⛈️ İstanbul: 29°C, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌤️ Kırklareli: 31°C, parçalı ve az bulutlu
☀️ Ege
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
☀️ Afyonkarahisar: 33°C
☀️ Denizli: 36°C
☀️ İzmir: 34°C
☀️ Muğla: 35°C
⛅ Akdeniz
Bölgenin doğusunda bulutluluk artıyor. Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
⛈️ Adana: 33°C, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
☀️ Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık
☀️ Burdur: 35°C, az bulutlu ve açık
⛈️ Hatay: 31°C, kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌤️ İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.
🌤️ Ankara: 34°C
🌤️ Eskişehir: 31°C
🌤️ Konya: 35°C
🌤️ Nevşehir: 33°C
☀️ Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
☀️ Bolu: 30°C
☀️ Düzce: 32°C
☀️ Sinop: 32°C
☀️ Zonguldak: 27°C