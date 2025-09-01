1 Eylül hava durumu: İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı

⛅ Akdeniz

Bölgenin doğusunda bulutluluk artıyor. Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

⛈️ Adana: 33°C, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

☀️ Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık



