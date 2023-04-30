1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ilaç almak veya yazdırmak için eczanelere ve sağlık ocaklarına gidecek kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 1 Mayıs Pazartesi günü eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

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1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - Resim: 1 1 4

Eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ilaç almak veya yazdırmak için eczanelere ve sağlık ocaklarına gidecek kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Mayıs'ın bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi günü eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - Resim: 2 2 4

1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, eczane ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.

1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - Resim: 3 3 4

ECZANELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Eczaneler, 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Buna göre; 1 Mayıs'ta sadece nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - Resim: 4 4 4

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanlar randevularını 1 Mayıs'tan sonraki ilk mesai gününe ertelemeleri gerekecek.

Kaynak: ntv.com.tr