1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ilaç almak veya yazdırmak için eczanelere ve sağlık ocaklarına gidecek kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Mayıs'ın bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi günü eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?