1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!

Otomobil piyasasını yakından takip edenler 1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobil marka ve modellerini araştırıyor. İşte ülkemizde 1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller ve donanım seçenekleri...

# araba # sıfır araç
Editör: Yağmur Biçen
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1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller! - Resim: 1

1.4 Fire 95 HP Easy Fiat Egea Sedan

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.007.900 TL olan araç, Tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyat listesi ile 969.900 TL'ye satışa sunuluyor.

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1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller! - Resim: 2

1.0 SCe 65 HP Renault Clio

 Clio'nun başlangıç fiyatı 942.000 TL, 1.0 TCe 90 hp Renault Clio'nun başlangıç fiyatı ise 973.000 TL'den satışa sunuluyor.

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1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller! - Resim: 3

Renault Taliant

965.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor. 

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1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller! - Resim: 4

Hyundai İ20 1.4 MPI 100PS Jump  

835.000 TL liste fiyatından satışa sunuluyor. 

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