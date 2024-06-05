1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!
Otomobil piyasasını yakından takip edenler 1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobil marka ve modellerini araştırıyor. İşte ülkemizde 1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller ve donanım seçenekleri...
# araba # sıfır araç
Editör: Yağmur Biçen
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1.4 Fire 95 HP Easy Fiat Egea Sedan
Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.007.900 TL olan araç, Tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyat listesi ile 969.900 TL'ye satışa sunuluyor.
1.0 SCe 65 HP Renault Clio
Clio'nun başlangıç fiyatı 942.000 TL, 1.0 TCe 90 hp Renault Clio'nun başlangıç fiyatı ise 973.000 TL'den satışa sunuluyor.
Renault Taliant
965.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.
Hyundai İ20 1.4 MPI 100PS Jump
835.000 TL liste fiyatından satışa sunuluyor.