10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek! İstanbul'da Su Kesintisi Saat Kaça Kadar Sürecek? İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İSKİ bildirmektedir. 22 Kasım Çarşamba günü İSKİ'ye göre tam 10 ilçede su kesintisi bekleniyor. Peki bugün hangi ilçelerde su kesilecek?

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10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek! İstanbul'da Su Kesintisi Saat Kaça Kadar Sürecek? İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 1

ARNAVUTKÖY:

Nenehatun Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 16.00'ya kadar devam edecek. 

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10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek! İstanbul'da Su Kesintisi Saat Kaça Kadar Sürecek? İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 2

BAĞCILAR: 

Çınar Mahallesinde yaşanan kesinti 14.00'e kadar devam edecek. 

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10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek! İstanbul'da Su Kesintisi Saat Kaça Kadar Sürecek? İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 3

BAŞAKŞEHİR:

Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerinde devam eden su kesintisi 17.00'ye kadar devam edecek.

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10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek! İstanbul'da Su Kesintisi Saat Kaça Kadar Sürecek? İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 4

BEYKOZ:

Riva mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 16.00'ya kadar devam edecek. 

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