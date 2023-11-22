10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek! İstanbul'da Su Kesintisi Saat Kaça Kadar Sürecek? İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İSKİ bildirmektedir. 22 Kasım Çarşamba günü İSKİ'ye göre tam 10 ilçede su kesintisi bekleniyor. Peki bugün hangi ilçelerde su kesilecek?
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ARNAVUTKÖY:
Nenehatun Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 16.00'ya kadar devam edecek.
BAĞCILAR:
Çınar Mahallesinde yaşanan kesinti 14.00'e kadar devam edecek.
BAŞAKŞEHİR:
Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerinde devam eden su kesintisi 17.00'ye kadar devam edecek.
BEYKOZ:
Riva mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 16.00'ya kadar devam edecek.