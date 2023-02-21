10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı.

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10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci - Resim: 1 1 7

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı.

10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci - Resim: 2 2 7

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci - Resim: 3 3 7

Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor." ifadesini kullandı.

10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci - Resim: 4 4 7

Bakan Kurum'un, "10 Maddede Deprem Bölgesini Yeniden İhya ve İnşa Süreci, Bilimsel, Hızlı ve Güçlü" ifadesiyle paylaştığı bilgiye göre, yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı: