11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Ocak 2025 tarihinde İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. İşte ilçe ilçe su kesintisinin yaşanacağı yerler...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 1

Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler ve etkilenecek mahalleler ile kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 2

Beyoğlu ilçesi:

Etkilenen Mahalleler: Kaptanpaşa, Piyalepaşa
Kesinti Süresi: 10:00 - 16:00

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 3

Esenler İlçesi:

Etkilenen Mahalleler: Menderes, Oruçreis
Kesinti Süresi: 09:00 - 14:00

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 4

Kadıköy İlçesi:

Etkilenen Mahalleler: Fenerbahçe, Zühtüpaşa
Kesinti Süresi: 11:00 - 17:00

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 5

Maltepe İlçesi:

Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı, Feyzullah
Kesinti Süresi: 08:00 - 13:00

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 6

Sarıyer İlçesi:

Etkilenen Mahalleler: Tarabya, Yeniköy
Kesinti Süresi: 12:00 - 18:00

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 7


Tuzla İlçesi:

Etkilenen Mahalleler: Aydınlı, İçmeler
Kesinti Süresi: 09:30 - 15:30

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 8

Üsküdar İlçesi:

Etkilenen Mahalleler: Altunizade, Kısıklı
Kesinti Süresi: 10:30 - 16:30

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 9

Bu tarihlerde su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, günlük yaşamlarını planlarken su ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir.

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11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! - Resim: 10

Daha detaylı bilgi ve güncel duyurular için İSKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden "Arıza ve Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

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