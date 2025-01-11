11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Ocak 2025 tarihinde İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. İşte ilçe ilçe su kesintisinin yaşanacağı yerler...
Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler ve etkilenecek mahalleler ile kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:
Beyoğlu ilçesi:
Etkilenen Mahalleler: Kaptanpaşa, Piyalepaşa
Kesinti Süresi: 10:00 - 16:00
Esenler İlçesi:
Etkilenen Mahalleler: Menderes, Oruçreis
Kesinti Süresi: 09:00 - 14:00
Kadıköy İlçesi:
Etkilenen Mahalleler: Fenerbahçe, Zühtüpaşa
Kesinti Süresi: 11:00 - 17:00
Maltepe İlçesi:
Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı, Feyzullah
Kesinti Süresi: 08:00 - 13:00
Sarıyer İlçesi:
Etkilenen Mahalleler: Tarabya, Yeniköy
Kesinti Süresi: 12:00 - 18:00
Tuzla İlçesi:
Etkilenen Mahalleler: Aydınlı, İçmeler
Kesinti Süresi: 09:30 - 15:30
Üsküdar İlçesi:
Etkilenen Mahalleler: Altunizade, Kısıklı
Kesinti Süresi: 10:30 - 16:30
Bu tarihlerde su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, günlük yaşamlarını planlarken su ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir.
Daha detaylı bilgi ve güncel duyurular için İSKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden "Arıza ve Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.