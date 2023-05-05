Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar bekleniyor
Meteoroloji 5 Mayıs 2023 hava durumu tahminini paylaştı, sağanak beklenen iller belli oldu. Özellikle yurdun batı kesimini işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte günün hava durumu tahminleri..
Meteoroloji 5 Mayıs 2023 hava durumu tahminini paylaştı, sağanak beklenen iller belli oldu. Özellikle yurdun batı kesimini işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Mayıs ayı sağanakla geldi, yurt genelinde yağmurlar devam ediyor. Kurak geçen kış mevsiminin ardından ilkbahar yağmurları barajları rahatlatırken, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.
5 MAYIS (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise toz taşınımı etkili olacak.
SICAKLIKLAR BATIDA AZALACAK, DOĞUDA ARTACAK
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.