Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli yağışlar bekleniyor

5 MAYIS (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise toz taşınımı etkili olacak.