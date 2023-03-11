12 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 12 Mart Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler;
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kahramankazan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler :VETERNERLİK MEVKİİ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Mart 2023 Pazar 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati :12 Mart 2023 Pazar 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Akyurt
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇANKIRI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Mart 2023 Pazar 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Mart 2023 Pazar 15:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kahramankazan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI, TAİ LOJMANLARI AKINCILAR
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Mart 2023 Pazar 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Mart 2023 Pazar 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kahramankazan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İMRENDİ, ORHANEVİ, ORHANİYE
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Mart 2023 Pazar 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Mart 2023 Pazar 17:00