12 saatlik yol 6 saate düşecek: Bayram sonrası açılıyor

- Türkiye'de şu an 1400 kilometre yüksek hızlı tren hattı var, bu 400 kilometreyi de buna ekleyeceğiz. Bu hatlarda yerli üretim raylar kullanıldı. Bu hatta saatte 250 kilometre hıza ulaşacak bir konfor olacak. Hem yolcu hem de yük taşınacak. Egzoz emisyonları da bu sayede düşecek. Projenin toplam maliyeti 27 milyar dolar.