12 saatlik yol 6 saate düşecek: Bayram sonrası açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ne zaman açılacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Sivas'ı, Yozgat'ı, Kırıkkale'yi, Ankara'yı, Eskişehir'i ve Konya'yı İstanbul'a bağlayacak YHT hattının Ramazan Bayramı'ndan sonra açılacağını belirti.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projedeki son durum hakkında bilgiler verdi.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Ankara-Sivas YHT hattı 400 kilometre uzunluğunda. Bu hat bittiğinde Sivas'ı, Yozgat'ı, Kırıkkale'yi, Ankara'yı, Eskişehir'i, Konya'yı İstanbul'a bağlamış olacağız. Devam eden yatırımlarla aslında Türkiye'yi her tarafa bağlamış olacağız. Hızlı tren hattı Bakü'ye kadar uzanacak. 400 kilometrelik hattın içinde 49 tane tünel, 49 tane de viyadük var.
- Türkiye'de şu an 1400 kilometre yüksek hızlı tren hattı var, bu 400 kilometreyi de buna ekleyeceğiz. Bu hatlarda yerli üretim raylar kullanıldı. Bu hatta saatte 250 kilometre hıza ulaşacak bir konfor olacak. Hem yolcu hem de yük taşınacak. Egzoz emisyonları da bu sayede düşecek. Projenin toplam maliyeti 27 milyar dolar.
İSTANBUL-SİVAS ARASI HIZLI TRENLE 6 SAATE DÜŞECEK
"Ankara-Sivas YHT hattı Ramazan Bayramı'ndan sonra açılışını yapacağız" diyen Karaismailoğlu şunları söyledi:
- Bayramdan sonra Sivaslı bir kardeşimiz İstanbul'daki evine hızlı trenle kesintisiz ulaşmış olacak. Sivas ve İstanbul arasında hızlı trenle 6 saatlik bir yolculuk olacak.