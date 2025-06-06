13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Haziran 2025 Pazartesi günü için önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, özellikle 13 ilde etkili olacak.
Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek vatandaşları gün içinde gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.
Geçtiğimiz haftalarda serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalan Türkiye, bu hafta itibarıyla sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. MGM'nin son tahmin raporuna göre, Kurban Bayramı'nın son gününde birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacak.
9 Haziran'da sıcaklıkların zirve yapacağı 13 il:
Meteoroloji, aşağıda listelenen 13 ilde yüksek sıcaklık riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti:
Edirne
Manisa
Aydın
Denizli
Muğla
Çankırı
Adana
Kilis
Kahramanmaraş
Adıyaman
Şanlıurfa
Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuklar için sıcak havalarda güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Öte yandan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için de sıcak hava nedeniyle üretim süreçlerinde dikkatli olunması ve olası yangın risklerine karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.