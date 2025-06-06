13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun

Geçtiğimiz haftalarda serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalan Türkiye, bu hafta itibarıyla sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. MGM'nin son tahmin raporuna göre, Kurban Bayramı'nın son gününde birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacak.