13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Haziran 2025 Pazartesi günü için önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, özellikle 13 ilde etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 1

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek vatandaşları gün içinde gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

1 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalan Türkiye, bu hafta itibarıyla sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. MGM'nin son tahmin raporuna göre, Kurban Bayramı'nın son gününde birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacak.

2 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 3

9 Haziran'da sıcaklıkların zirve yapacağı 13 il:

Meteoroloji, aşağıda listelenen 13 ilde yüksek sıcaklık riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti:

3 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 4

Edirne
Manisa

4 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 5

Aydın

5 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 6

Denizli

6 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 7

Muğla

7 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 8

Çankırı

8 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 9

Adana

9 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 10

Kilis
Kahramanmaraş

10 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 11

Adıyaman

11 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 12

Şanlıurfa

12 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 13

Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuklar için sıcak havalarda güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

13 14
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun - Resim: 14

Öte yandan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için de sıcak hava nedeniyle üretim süreçlerinde dikkatli olunması ve olası yangın risklerine karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.

14 14
bayramda hava durumu Hava durumu