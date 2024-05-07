13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T

Birçok insanla karşılaştıklarını anlatan Temur, 500T'yi sevdiğini ve bu hatla ilgili unutamadığı bir anısı da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir gün Kartal durağında, kapılarımı kapatmak için aynaya yöneldiğimde bir şey fark ettim. Beyefendinin birinin rahatsızlandığını fark ettim ama sesini bile çıkartamıyordu adam. Bundan dolayı sağa çektim, ambulansı aradım. Adam kalp krizi geçiriyormuş. Bana bunu nasıl öğrendin diye sorarsanız, adam daha sonradan beni buldu, teşekkür etti ve adamla çok güzel dostluğumuz başladı. Hiç unutamadığım olaylarımdan biri budur."