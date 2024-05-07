13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
İstanbul'un dizilere, filmlere konu olan klasiğidir 500T. Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan bu hat, her gün katettiği 72 kilometre uzunluğuyla, kentin en uzun hatları arasında yer alıyor.
Zeytinburnu'ndan hareket edildiğinde kentin 39 ilçesinin 12'sinden, Tuzla'dan binildiğinde ise 13 ilçeden geçen hatta 79 durak bulunuyor. Sefer uzunluğu trafik durumuna göre değişen hat, ortalama 2 saat 50 dakika sürüyor.
HER DÖNEM GÜNDEMDE
Hattı kullananlar, uzun seyahat süresi nedeniyle, vakit geçirmek için çeşitli aktiviteler yapıyor. Bir kısım yolcular, sosyal medyaya hesaplarına bakarak vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları dizi ya da film izliyor. Uyumak, kitap okumak ve geçilen yolları izlemek de vakit geçirmek için tercih edilen yöntemler arasında.
"GÜNEŞİ BATIRMAYAN TEK HAT"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan 500T şoförü Kerem Temur, bu hattın Türkiye'nin en uzun ve tercih edilen hattı olduğunu belirterek, "Tabiri caizse üzerinde güneşi batırmayan tek hat diyebiliriz." dedi.
Birçok insanla karşılaştıklarını anlatan Temur, 500T'yi sevdiğini ve bu hatla ilgili unutamadığı bir anısı da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bir gün Kartal durağında, kapılarımı kapatmak için aynaya yöneldiğimde bir şey fark ettim. Beyefendinin birinin rahatsızlandığını fark ettim ama sesini bile çıkartamıyordu adam. Bundan dolayı sağa çektim, ambulansı aradım. Adam kalp krizi geçiriyormuş. Bana bunu nasıl öğrendin diye sorarsanız, adam daha sonradan beni buldu, teşekkür etti ve adamla çok güzel dostluğumuz başladı. Hiç unutamadığım olaylarımdan biri budur."