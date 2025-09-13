14 Eylül hava durumu: Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Eylül 2025 Pazar günü için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, özellikle 10 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’nin son verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları giderek yükseliyor. Özellikle iç ve güney bölgelerde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.
14 Eylül Pazar günü için 10 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’nin raporuna göre yarın aşırı sıcakların etkili olacağı şehirler şöyle:
Aydın
Denizli
Adana
Osmaniye
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman