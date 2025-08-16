16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum
Akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2025’te sabit kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları değişmezken, vatandaşlar döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından izliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 51,50 TL, Motorin 52,07 TL, LPG 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 51,35 TL, Motorin 51,95 TL, LPG 25,88 TL
Ankara: Benzin 52,21 TL, Motorin 52,95 TL, LPG 26,40 TL
İzmir: Benzin 52,53 TL, Motorin 53,29 TL, LPG 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru hareketleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor.