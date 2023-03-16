16 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler

Ankara'da 16 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.

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16 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 1 1 18

Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler;

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beypazarı
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ALAADDİN, ÇAKMAK-, ÇINAR, DİK ÇAKMAK, KARCIKAYA DERE SAĞ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mart 2023 Perşembe 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mart 2023 Perşembe 17:00

16 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 2 2 18

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 15 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Elmadağ
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler :
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mart 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mart 2023 Perşembe 17:15

16 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 3 3 18

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şereflikoçhisar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : DOĞAN, E 90 KARAYOLU
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mart 2023 Perşembe 13:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mart 2023 Perşembe 17:00

16 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 4 4 18

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beypazarı
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YENİCE, DİK ÇAKMAK_1
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mart 2023 Perşembe 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mart 2023 Perşembe 13:30