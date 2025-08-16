17 Ağustos Marmara Depremi’nin batık şehri su altında görüntülendi!

BATIK ÇINARLAR

Ceylan, bir zamanlar insanların vakit geçirdiği, gölgesinde oturduğu çınar ağaçlarının hâlâ su altında olduğunu belirtti.



Su altındaki bu bölge, artık birçok deniz canlısına da ev sahipliği yapıyor; ıstakozlar ve balıklar batık şehirde yaşamını sürdürüyor.