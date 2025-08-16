17 Ağustos Marmara Depremi’nin batık şehri su altında görüntülendi!
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde denize gömülen Gölcük Değirmendere’deki “batık şehir”, 26 yıl sonra dalışla görüntülendi. Çay bahçesi, ağaçlar ve binalar hâlâ su altında duruyor. Görüntüler, afet hafızasını canlı tutuyor.
Merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Türkiye’nin en büyük felaketlerinden birine sahne oldu.
Deprem sırasında Kocaeli Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı’nın kıyı hattı sulara gömüldü. O gece su altında kalan bölgede bugün hâlâ depremin izleri duruyor.
Son olarak, su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile dalgıç ve uzmanların katılımıyla yapılan dalışta, “batık şehir” gün yüzüne çıkarıldı.
BATIK ŞEHİR DALIŞLA ORTAYA ÇIKARILDI
Değirmendere Sualtı Topluluğu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle dalış yapıldı. Sular altında kalan çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalyeler ve kameriye gibi birçok yapı su altı kamerasına yansıdı.
DEPREMİN İZLERİ HALA CANLI
Su altı çekimlerinde meydanın büyük bölümünün yaklaşık 30 metre derinlikte olduğu görüldü. Tahsin Ceylan, "Deprem izlerinin silinmediği bir yer varsa, o da Değirmendere’deki batık şehirdir" dedi.
BATIK ÇINARLAR
Ceylan, bir zamanlar insanların vakit geçirdiği, gölgesinde oturduğu çınar ağaçlarının hâlâ su altında olduğunu belirtti.
Su altındaki bu bölge, artık birçok deniz canlısına da ev sahipliği yapıyor; ıstakozlar ve balıklar batık şehirde yaşamını sürdürüyor.
Uzmanlar, afet bilincinin canlı tutulması için bu görüntülerin önemli olduğunu vurguladı. Ceylan, "Dünyada Çınarlık Meydanı’na benzer bir örnek yok. Herkesin oraya dalıp deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerek" dedi.