17 yaşındaki genç çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti

Eskişehir’de husumetli oldukları öğrenilen 2 çocuğun kavgasında, bıçaklanarak ağır yaralanan 17 yaşındaki Rahman Efe O., hayatını kaybetti.

17 yaşındaki genç çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti

Olay, dün akşam 21.00 sularında 75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Rahman Efe O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Rahman Efe O., bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 17 yaşındaki Rahman Efe O., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi H.C.T.’nin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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# Eskişehir
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