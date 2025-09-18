18 Eylül alarmı! Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül 2025 Perşembe günü için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Bazı bölgelerde sel ve fırtına riski var. İşte il il detaylı hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.
Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Batı Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Rüzgar konusunda da dikkatli olunması gerektiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:
“Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönlerden yer yer kuvvetli şekilde esecek.
İstanbul: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Bursa: 23°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Çanakkale: 27°C – Parçalı bulutlu
EGE
Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Bölgenin kuzey kesimleri zamanla parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın kuzeyden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İzmir: 28°C – Az bulutlu
Manisa: 27°C – Az bulutlu
Denizli: 30°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar: 23°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, bölgenin doğusu ise parçalı çok bulutlu olacak. Doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
Adana: 31°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 35°C – Az bulutlu
Burdur: 28°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlar görülebilir. Rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.
Ankara: 23°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 20°C – Parçalı bulutlu
Çankırı: 23°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Düzce: 20°C – Kuvvetli sağanak yağış
Bolu: 17°C – Kuvvetli yağış
Sinop: 25°C – Aralıklı sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu hava ve aralıklı sağanaklar etkili olacak. Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun’un doğusu ve Rize’nin kuzeyi gibi bölgelerde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Samsun: 25°C – Sağanak yağışlı
Rize: 26°C – Yer yer çok kuvvetli sağanak
Amasya: 25°C – Aralıklı sağanak
DOĞU ANADOLU
Kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Erzurum: 26°C – Sağanak yağışlı
Kars: 25°C – Aralıklı sağanak
Malatya: 33°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 35°C – Az bulutlu
Gaziantep: 32°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 33°C – Az bulutlu