18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre, 26 Eylül Cuma günü 18 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER
Ardahan 🌧️⚡
Kars 🌧️⚡
Artvin 🌧️⚡
Trabzon 🌧️⚡
Rize 🌧️⚡
Giresun 🌧️⚡
Ordu 🌧️⚡
Samsun 🌧️⚡
Sinop 🌧️⚡
Tokat 🌧️⚡
Bartın 🌧️⚡
Zonguldak 🌧️⚡
Yalova 🌧️⚡
Düzce 🌧️⚡
Sakarya 🌧️⚡
İstanbul 🌧️⚡
Kocaeli 🌧️⚡
Kırklareli 🌧️⚡