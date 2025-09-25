18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre, 26 Eylül Cuma günü 18 ilde sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Ardahan 🌧️⚡

Kars 🌧️⚡

Artvin 🌧️⚡

Trabzon 🌧️⚡

Rize 🌧️⚡

Giresun 🌧️⚡

Ordu 🌧️⚡

Samsun 🌧️⚡

Sinop 🌧️⚡

Tokat 🌧️⚡

Bartın 🌧️⚡

Zonguldak 🌧️⚡

Yalova 🌧️⚡

Düzce 🌧️⚡

Sakarya 🌧️⚡

İstanbul 🌧️⚡

Kocaeli 🌧️⚡
Kırklareli 🌧️⚡

Hava durumu sağanak yağış