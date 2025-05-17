18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin mahalle mahalle detaylarını resmi internet sitelerinde yayımladı.
Yayınlanma:
Elektriklerin neden kesildiğini ve ne zaman geri geleceğini merak eden vatandaşlar, bilgiye ALO 186, BEDAŞ (www.bedas.com.tr) ve AYEDAŞ (www.ayedas.com.tr) üzerinden ulaşabiliyor.
İstanbul'da elektrik kesintilerinden Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ sorumlu. Vatandaşlar, her iki kurumun da resmi sitelerinden planlı kesinti listesine ulaşabiliyor.
Planlı çalışmalar kapsamında yapılan kesintiler, vatandaşların mağdur olmaması için önceden duyuruluyor. Dileyen kullanıcılar, BEDAŞ'ın SMS bilgilendirme sistemine başvurarak bölgesindeki kesintilerden anında haberdar olabiliyor.
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