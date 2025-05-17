18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin mahalle mahalle detaylarını resmi internet sitelerinde yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 1

Elektriklerin neden kesildiğini ve ne zaman geri geleceğini merak eden vatandaşlar, bilgiye ALO 186, BEDAŞ (www.bedas.com.tr) ve AYEDAŞ (www.ayedas.com.tr) üzerinden ulaşabiliyor.

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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 2

İstanbul'da elektrik kesintilerinden Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ sorumlu. Vatandaşlar, her iki kurumun da resmi sitelerinden planlı kesinti listesine ulaşabiliyor.

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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 3

Planlı çalışmalar kapsamında yapılan kesintiler, vatandaşların mağdur olmaması için önceden duyuruluyor. Dileyen kullanıcılar, BEDAŞ'ın SMS bilgilendirme sistemine başvurarak bölgesindeki kesintilerden anında haberdar olabiliyor.

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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 4
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 5
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 6
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 7
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 8
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 9
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 10
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 11
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 12
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18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 13
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