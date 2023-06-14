19 ilçe il olacak: İşte il olması beklenen ilçeler
İl sayısının 100 olacağı bir süredir tartışılan konular arasındaydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağına dair tahminler yapıldı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir son dakika açıklamasında bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada 100 maddelik anayasa teklifine değindi ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılacaklar hakkında bilgi verdi.
Bahçeli açıklamasında Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılması gerektiğini, ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
-Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.
18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13’üncü Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Bir başka stratejik hedef olarak da; sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir yeni bir anayasa hazırlığını göstermiştim.
- Demiştim ki, 'Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız Allah’ın izniyle tamamlanacaktır.' Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah’a şükürler olsun ki 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır"