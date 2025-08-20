20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. İşte il il hava durumu...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 1

Rapora göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

1 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu kesimlerde: mevsim normallerinin üzerinde
Diğer bölgelerde: mevsim normalleri civarında

RÜZGAR

Genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette
Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa)

2 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 3

🌦️ 20 ağustos 2025 il il hava durumu

3 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 4

🌍 Marmara
İstanbul 29°C ⛈️ Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Balıkesir 31°C 🌦️ Kuzey ilçeleri sağanak yağışlı


4 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 5

Çanakkale 31°C 🌤️ Parçalı bulutlu
Edirne 31°C 🌤️ Parçalı bulutlu

5 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 6

🌍 Ege
İzmir 34°C ☀️ Az bulutlu ve açık
Muğla 36°C ☀️ Az bulutlu ve açık


6 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 7

Denizli 35°C 🌤️ Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar 30°C 🌤️ Parçalı bulutlu

7 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 8

🌍 Akdeniz
Antalya 31°C ☀️ Az bulutlu ve açık
Adana 35°C ☀️ Az bulutlu


8 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 9

Hatay 33°C 🌦️ Kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
Isparta 34°C 🌤️ Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

9 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 10

🌍 İç Anadolu
Ankara 31°C 🌤️ Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 29°C 🌤️ Parçalı ve az bulutlu


10 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 11

Konya 32°C ⛈️ Batı ilçelerinde sağanak yağışlı
Yozgat 29°C ☀️ Az bulutlu

11 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 12

🌍 Batı Karadeniz
Zonguldak 24°C ⛈️ Yerel sağanak yağışlı
Bolu 29°C ⛈️ Öğleden sonra sağanak yağışlı


12 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 13

Düzce 29°C ⛈️ Yerel sağanak yağışlı
Sinop 32°C 🌤️ Parçalı bulutlu

13 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 14

🌍 Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun 32°C 🌤️ Parçalı bulutlu
Ordu 30°C ⛈️ Yerel sağanak yağışlı
Rize 28°C ⛈️ Sağanak ve gök gürültülü


14 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 15

Trabzon 28°C ⛈️ Sağanak ve gök gürültülü
Amasya 33°C 🌤️ Parçalı bulutlu

15 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 16

🌍 Doğu Anadolu

Erzurum 33°C ☀️ Az bulutlu ve açık
Kars 33°C ☀️ Az bulutlu
Malatya 36°C ☀️ Açık
Van 31°C ☀️ Açık

16 17
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı - Resim: 17

🌍 Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır 40°C 🔥 Az bulutlu ve açık
Gaziantep 39°C 🔥 Az bulutlu
Mardin 35°C ☀️ Az bulutlu
Siirt 39°C 🔥 Açık

17 17
sağanak Hava durumu