20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı

Rapora göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.