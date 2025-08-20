20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. İşte il il hava durumu...
Rapora göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Güney ve doğu kesimlerde: mevsim normallerinin üzerinde
Diğer bölgelerde: mevsim normalleri civarında
RÜZGAR
Genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette
Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa)
🌦️ 20 ağustos 2025 il il hava durumu
🌍 Marmara
İstanbul 29°C ⛈️ Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Balıkesir 31°C 🌦️ Kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
Çanakkale 31°C 🌤️ Parçalı bulutlu
Edirne 31°C 🌤️ Parçalı bulutlu
🌍 Ege
İzmir 34°C ☀️ Az bulutlu ve açık
Muğla 36°C ☀️ Az bulutlu ve açık
Denizli 35°C 🌤️ Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar 30°C 🌤️ Parçalı bulutlu
🌍 Akdeniz
Antalya 31°C ☀️ Az bulutlu ve açık
Adana 35°C ☀️ Az bulutlu
Hatay 33°C 🌦️ Kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
Isparta 34°C 🌤️ Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
🌍 İç Anadolu
Ankara 31°C 🌤️ Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 29°C 🌤️ Parçalı ve az bulutlu
Konya 32°C ⛈️ Batı ilçelerinde sağanak yağışlı
Yozgat 29°C ☀️ Az bulutlu
🌍 Batı Karadeniz
Zonguldak 24°C ⛈️ Yerel sağanak yağışlı
Bolu 29°C ⛈️ Öğleden sonra sağanak yağışlı
Düzce 29°C ⛈️ Yerel sağanak yağışlı
Sinop 32°C 🌤️ Parçalı bulutlu
🌍 Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun 32°C 🌤️ Parçalı bulutlu
Ordu 30°C ⛈️ Yerel sağanak yağışlı
Rize 28°C ⛈️ Sağanak ve gök gürültülü
Trabzon 28°C ⛈️ Sağanak ve gök gürültülü
Amasya 33°C 🌤️ Parçalı bulutlu
🌍 Doğu Anadolu
Erzurum 33°C ☀️ Az bulutlu ve açık
Kars 33°C ☀️ Az bulutlu
Malatya 36°C ☀️ Açık
Van 31°C ☀️ Açık
🌍 Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır 40°C 🔥 Az bulutlu ve açık
Gaziantep 39°C 🔥 Az bulutlu
Mardin 35°C ☀️ Az bulutlu
Siirt 39°C 🔥 Açık