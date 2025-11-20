20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri

kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği belirtilen raporda, özellikle Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevreleri için yağış uyarısı yapıldı. Balıkesir'in batı kıyı ilçelerini de kapsayan bu hat üzerinde hafif olmak üzere sağanak yağış geçişleri görülebilir.