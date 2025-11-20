20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşmasıyla birlikte "yaz bitmedi mi?" sorusu akıllara gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporu da açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 20 Kasım 2025 tarihli son hava durumu raporu, Kasım ayında alışılmadık bir tabloyu ortaya koydu.

1 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 2

Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde bir miktar daha artış göstererek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken, batı kesimlerde bulutlu ve yerel yağışlı bir atmosfer hakim olacak.

2 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 3

genelinde rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Trakya Kesimi için özel bir parantez açıldı. Bu bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli şekilde, saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

3 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 4

kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği belirtilen raporda, özellikle Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevreleri için yağış uyarısı yapıldı. Balıkesir'in batı kıyı ilçelerini de kapsayan bu hat üzerinde hafif olmak üzere sağanak yağış geçişleri görülebilir.

4 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 5

PUS VE SİS KABUSU GERİ DÖNÜYOR

  Özellikle sabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu bölgelerin tamamında, Marmara'nın doğusunda, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ile Karadeniz'in iç hatlarında pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olması bekleniyor.

5 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 6

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Balıkesir'in batı kıyılarında hafif sağanak yağış beklenirken, kuzeybatı kesimlerde lodosun sert esmesi öngörülüyor. Bölgenin doğusunda ise sis ve pus etkili olabilir.

İstanbul: 20°C, Parçalı bulutlu

Bursa: 23°C, Parçalı bulutlu

Çanakkale: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu

6 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 7

EGE

Muğla'nın batı kesimlerinde hafif sağanak yağış geçişleri görülecek. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde sis bekleniyor.

İzmir: 23°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Denizli: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Manisa: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Afyonkarahisar: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

7 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 8

AKDENİZ

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerde bulut yoğunluğu artacak.

Adana: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 26°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hatay: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

8 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı ve az bulutlu olacak ancak sis ve pus görüş mesafesini düşürebilir.

Konya: 20°C, Parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

Ankara: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

9 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 10

KARADENİZ

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz hatlarında parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. İç kesimlerdeki sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunmalı.

Samsun: 23°C, Parçalı bulutlu

Sinop: 22°C, Parçalı bulutlu

Zonguldak: 21°C, Parçalı bulutlu

Düzce: 21°C, Parçalı bulutlu

Trabzon: 20°C, Parçalı bulutlu

Rize: 20°C, Parçalı bulutlu

Bolu: 18°C, Parçalı bulutlu

Amasya: 18°C, Parçalı bulutlu

10 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olduğu bölgede sıcaklıklar diğer bölgelere göre daha düşük seyrediyor. Sis ve pus burada da etkisini gösterecek.

Van: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

Kars: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Erzurum: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

11 12
20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağış yok, gökyüzü parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep: 19°C, Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 19°C, Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

12 12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu