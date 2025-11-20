20 Kasım'da hava durumu nasıl? İşte bölge bölge güncel sıcaklık değerleri
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşmasıyla birlikte "yaz bitmedi mi?" sorusu akıllara gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporu da açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 20 Kasım 2025 tarihli son hava durumu raporu, Kasım ayında alışılmadık bir tabloyu ortaya koydu.
Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde bir miktar daha artış göstererek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken, batı kesimlerde bulutlu ve yerel yağışlı bir atmosfer hakim olacak.
genelinde rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Trakya Kesimi için özel bir parantez açıldı. Bu bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli şekilde, saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği belirtilen raporda, özellikle Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevreleri için yağış uyarısı yapıldı. Balıkesir'in batı kıyı ilçelerini de kapsayan bu hat üzerinde hafif olmak üzere sağanak yağış geçişleri görülebilir.
PUS VE SİS KABUSU GERİ DÖNÜYOR
Özellikle sabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu bölgelerin tamamında, Marmara'nın doğusunda, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ile Karadeniz'in iç hatlarında pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olması bekleniyor.
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Balıkesir'in batı kıyılarında hafif sağanak yağış beklenirken, kuzeybatı kesimlerde lodosun sert esmesi öngörülüyor. Bölgenin doğusunda ise sis ve pus etkili olabilir.
İstanbul: 20°C, Parçalı bulutlu
Bursa: 23°C, Parçalı bulutlu
Çanakkale: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Muğla'nın batı kesimlerinde hafif sağanak yağış geçişleri görülecek. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde sis bekleniyor.
İzmir: 23°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Manisa: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Afyonkarahisar: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerde bulut yoğunluğu artacak.
Adana: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 26°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 18°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı ve az bulutlu olacak ancak sis ve pus görüş mesafesini düşürebilir.
Konya: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
Ankara: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz hatlarında parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. İç kesimlerdeki sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunmalı.
Samsun: 23°C, Parçalı bulutlu
Sinop: 22°C, Parçalı bulutlu
Zonguldak: 21°C, Parçalı bulutlu
Düzce: 21°C, Parçalı bulutlu
Trabzon: 20°C, Parçalı bulutlu
Rize: 20°C, Parçalı bulutlu
Bolu: 18°C, Parçalı bulutlu
Amasya: 18°C, Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olduğu bölgede sıcaklıklar diğer bölgelere göre daha düşük seyrediyor. Sis ve pus burada da etkisini gösterecek.
Van: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Erzurum: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yağış yok, gökyüzü parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 17°C, Parçalı ve az bulutlu