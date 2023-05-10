2023 ehliyet sınavı tarihleri: Ehliyet sınavı için gerekli belgeler
2023 yılı ehliyet sınav tarihleri, bu yıl sınava girecek adayların en çok merak ettiği ehliyet sınavı ne zaman soruları ve ehliyet sınavı için gerekli belgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte o cevaplar...
EHLİYET SINAVI TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER 2023
Araç kullanmak için belirli koşullar ile birlikte bir sürücü belgesi yani ehliyete ihtiyaç duyuluyor. Ehliyet de, belirli kurumlar aracılığıyla gerekli koşulları sağladıktan sonra ve iki sınava girmek koşulu ile elde edilebiliyor. Bir teorik sınav, bir de direksiyon sınavına girdikten sonra başarılı olunması durumunda ehliyet alınabiliyor. Tabii ki bunlarla birlikte ehliyet alabilmek için sürücü adaylarında aranan kriterler bulunuyor. Bunun dışında sınavla ilgili de uyulması gereken bazı kurallar ve dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Peki 2022 ehliyet sınavı tarihleri ne zaman ve ehliyet sınavı için gerekli belgeler hangileri?
Ehliyet sınavları için en önemli konulardan biri de sürücü kurslarına ibraz edilmesi gereken bazı belgeler. Bunları şöyle sıralayabiliriz;
• T.C. kimlik fotokopisi ve aslı
• Son 6 ay içinde çekilen 4 adet biyometrik fotoğraf
• Diploma ya da diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi
• “Sürücü Olur” onayının bulunduğu bir sağlık raporu
• Sabıka kaydı
EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIYOR?
İlk olarak ehliyet almak isteyen kişilerin bir sürücü kursuna kayıt olması ve derslere katılımı zorunlu tutuluyor. Burada teorik ve pratik direksiyon dersleri aldıktan sonra sınava başvuru yaptığı bölgede e-sınava, sonrasında da en yakın tarihte direksiyon sınavına girilebiliyor. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, teorik sınavı geçemeyen adaylar direksiyon sınavına da giremiyor.
2023 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ
Her ayın ilk iki haftası başvurular alınır, başvuruyu sürücü kursunuza yapmalısınız. Ehliyet alma adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimini tamamlar. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.
EHLİYET SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
E-sınavda soru sayısı 50 adet olarak veriliyor. Bu sorulardan en az 35 tanesini doğru cevaplayan adaylar, başarılı sayılarak direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyorlar. Aynı zamanda, yanlış doğruyu götürür kuralı bu sınavda uygulanmıyor. Ehliyet sınavı kaç dakika diye merak edenler için, sınav süresi 45 dakika olarak veriliyor.