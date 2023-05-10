2023 ehliyet sınavı tarihleri: Ehliyet sınavı için gerekli belgeler

EHLİYET SINAVI TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER 2023

Araç kullanmak için belirli koşullar ile birlikte bir sürücü belgesi yani ehliyete ihtiyaç duyuluyor. Ehliyet de, belirli kurumlar aracılığıyla gerekli koşulları sağladıktan sonra ve iki sınava girmek koşulu ile elde edilebiliyor. Bir teorik sınav, bir de direksiyon sınavına girdikten sonra başarılı olunması durumunda ehliyet alınabiliyor. Tabii ki bunlarla birlikte ehliyet alabilmek için sürücü adaylarında aranan kriterler bulunuyor. Bunun dışında sınavla ilgili de uyulması gereken bazı kurallar ve dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Peki 2022 ehliyet sınavı tarihleri ne zaman ve ehliyet sınavı için gerekli belgeler hangileri?

Ehliyet sınavları için en önemli konulardan biri de sürücü kurslarına ibraz edilmesi gereken bazı belgeler. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

• T.C. kimlik fotokopisi ve aslı

• Son 6 ay içinde çekilen 4 adet biyometrik fotoğraf

• Diploma ya da diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi

• “Sürücü Olur” onayının bulunduğu bir sağlık raporu

• Sabıka kaydı