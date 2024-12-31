2024'te en çok nikah hangi şehirde kıyıldı? Türkiye’de en çok nikah o ilçede kıyıldı

Yılın son nikahını kıyan Tahmazoğlu, “Bugün itibariyle 9 bin 343 kişinin nikahını kıydık. Biz gençlerimizin evlenmesinden tarafız. Evlenmek isteyen çiftlerimize özel kurslar açtık. Evlilik okulumuz var. Maddi durumu zayıf olan gençlere ise oturma gurubu başta olmak üzere maddi desteklerde bulunuyoruz. Bugün evlenen çiftimize ise mutluluklar diliyoruz” dedi.