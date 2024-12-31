2024'te en çok nikah hangi şehirde kıyıldı? Türkiye’de en çok nikah o ilçede kıyıldı
Ne istanbul ne Ankara: Türkiye'nin en çok nikah kıyılan yeri belli oldu. 2024 yılının son nikahı Ceren Gül Solmaz ile Avusturalya’dan gelen Caner Agu’nun nikahı oldu.
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2024 yılında 9 bin 343 nikah kıyarak Türkiye’de en çok nikah kıyan belediye olduklarını söyledi. Tahmazoğlu, yılın son nikahını da bizzat kıyarak yeni çiftlere mutluluklar diledi.
Gaziantep’te 2024 yılının son nikahı Ceren Gül Solmaz ile Avusturalya’dan gelen Caner Agu’nun nikahı oldu.
Türkiye’nin en fazla nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey’de 2024 yılının son çiftlerinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında toplam 9 bin 343 çiftin nikahı kıyıldı. Kıyılan son nikaha Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’da şahitlik etti.
Yılın son nikahını kıyan Tahmazoğlu, “Bugün itibariyle 9 bin 343 kişinin nikahını kıydık. Biz gençlerimizin evlenmesinden tarafız. Evlenmek isteyen çiftlerimize özel kurslar açtık. Evlilik okulumuz var. Maddi durumu zayıf olan gençlere ise oturma gurubu başta olmak üzere maddi desteklerde bulunuyoruz. Bugün evlenen çiftimize ise mutluluklar diliyoruz” dedi.