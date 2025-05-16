2025 kurbanlık fiyatları belli oldu: İl il küçükbaş ve büyükbaş fiyat listesi

Vekaletle kurban kesim ücretleri açıklandı

“Küçükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı 270 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Bu durumda vatandaşlar koyun veya keçi gibi hayvanları yaklaşık 11 bin TL ile 18 bin TL arasında satın alabilir.”