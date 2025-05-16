2025 kurbanlık fiyatları belli oldu: İl il küçükbaş ve büyükbaş fiyat listesi
2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları ile il il ortalama rakamlar netleşiyor.
Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Kurban pazarlarında hareketlilik artarken, hem devlet kurumlarının hem de üretici birliklerinin açıkladığı fiyat aralıkları dikkat çekiyor.
Kurban bayramı ne zaman başlıyor?
Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak, bayram 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayrama kısa bir süre kala kurban pazarlarında hareketlilik artarken, fiyatlar da şekillenmeye başladı.
Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulan canlı kilo fiyatları şöyle:
Kuzu: 280–330 TL/kg
Toklu: 280–290 TL/kg
Koyun: 270–280 TL/kg
Oğlak: 160–215 TL/kg
Keçi: 150–160 TL/kg
Tosun (büyükbaş): 275–280 TL/kg
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl da kurbanlık tercihlerinin ağırlıklı olarak küçükbaş yönünde olduğunu belirtti.
Fiyatların bölgesel olarak değiştiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13.500 TL, yurt dışında 5.450 TL olarak açıkladı.
Çelik, büyükbaş hayvanların ise 100 bin TL’den başlayıp 160 bin TL’ye kadar çıktığını belirterek, pazarda yeterli hayvan bulunduğunu ve arz sorunu beklenmediğini de sözlerine ekledi.
Vekaletle kurban kesim ücretleri açıklandı
“Küçükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı 270 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Bu durumda vatandaşlar koyun veya keçi gibi hayvanları yaklaşık 11 bin TL ile 18 bin TL arasında satın alabilir.”
Kızılay ise vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi ve Gazze için 13.250 TL, yurt dışı için 5.250 TL olarak duyurdu.
İl il kurbanlık fiyat tahminleri (2025)
Ziraat Odaları ve üretici birliklerinin tahminlerine göre bazı illerdeki ortalama kurbanlık fiyatları şöyle:
Adana: Büyükbaş 80.000–150.000 TL | Küçükbaş 9.000–18.000 TL
Antalya: Büyükbaş 75.000–180.000 TL | Küçükbaş 12.000–22.000 TL
Bursa: Büyükbaş 80.000–220.000 TL | Küçükbaş 15.000–25.000 TL
Diyarbakır: Büyükbaş 100.000–180.000 TL | Küçükbaş 10.000–15.000 TL
Gaziantep: Büyükbaş 75.000–170.000 TL | Küçükbaş 10.000–20.000 TL
İzmit: Büyükbaş 120.000–250.000 TL | Küçükbaş 15.000–25.000 TL
Konya: Büyükbaş 100.000–180.000 TL | Küçükbaş 8.000–17.000 TL
Şanlıurfa: Büyükbaş 100.000–160.000 TL | Küçükbaş 10.000–17.000 TL
İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar ne kadar?
İstanbul: Küçükbaşlar 350–380 TL/kg, büyükbaşlar 300–400 TL/kg. Toplamda küçükbaş fiyatları 10.000–25.000 TL, büyükbaşlar ise 90.000–250.000 TL arasında değişiyor.
Ankara: Küçükbaş 8.000–20.000 TL, büyükbaş 90.000–250.000 TL.
İzmir: Küçükbaş 10.000–20.000 TL, büyükbaş 80.000–250.000 TL bandında.