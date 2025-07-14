2025’te fark etmeden yaptığınız bu hatalar 10 bin liraya mal olabilir!
Adres değişikliği bildirmemekten cam filme, kimliği yanında taşımamaktan çevre kirliliğine kadar günlük hayatta farkında olmadan yapılan hatalar ciddi para cezalarına yol açabiliyor. İşte sık yapılan 10 hata ve karşılığı olan cezalar...
5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2025 yılı için;
Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 649,00 TL,
Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 13588,00 TL
idari para cezası uygulanmaktadır.
Kimlik taşıma yükümlülüğüne uymamak
15 yaşını geçmiş kişiler, kamu görevlisinin talebi halinde kimlik ibraz etmek zorunda. Yanında kimlik bulunmayanlara 2025 yılında 1.406 TL idari para cezası verilebiliyor
Cam filminde TSE onayı olmayan ürün kullanmak
Trafik denetimlerinde araçlarda teknik şartnamelere uymayan cam filmleri takılıysa yasal olarak 993 TL ila 2.167 TL arasında ceza uygulanabiliyor
Kırmızı ışıkta geçmek
Trafikte kırmızı ışık ihlali yapanlara 2.168 TL para cezası ve ayrıca 20 ceza puanı veriliyor
Cep telefonu ile araç kullanmak
Sürüş esnasında cep telefonu kullananlara 2025 cezası 2.167 TL olarak belirlenmiş (ceza puanı: 10)
Ehliyetsiz araç kullanmak
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2025’te 18.678 TL; ehliyetsiz kişiye araç verenlere de aynı miktar uygulanıyor
Gürültü yapmak (konut/araç/eğlence)
Evde gürültü yapanlara 11.035 TL, araçta ses sistemiyle rahatsızlık verenlere 33.326 TL, eğlence yeri ve işyerlerine yönelik cezalar 334.297 TL’e kadar çıkabiliyor
Sigara izmariti atmak
Parkta veya yolda izmarit atan sürücülere ya da yaya eylemlerine 1.922 TL ceza
(belediye uygulaması)
Hatalı park etmek
Kaldırıma, engelli alanına veya yanlış yere park edenlere trafik kanununa göre 993 TL ceza kesiliyor
Atık yağ ya da elektronik atıkları uygunsuz atmak
Su kaynağına veya doğaya atılan atık yağ, elektronik cihaz vs. için cezalar 48.000 TL ve üstü olabiliyor (koruma alanına ve tehlike boyutuna göre)