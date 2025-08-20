21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! Hangi illerde etkili olacak?

Sel ve Su Baskını Riski: Sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

Ulaşımda Aksamalar: Yoğun yağışların etkili olacağı saatlerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Trafik ışıkları, yaya geçitleri ve köprülerde dikkatli olunmalıdır.

Elektrik Kesintileri: Fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilir. Elektrik hatlarına zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır.