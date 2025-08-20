21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! Hangi illerde etkili olacak?
21 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde beklenen sağanak yağışlar hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.
Sel ve Su Baskını Riski: Sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
Ulaşımda Aksamalar: Yoğun yağışların etkili olacağı saatlerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Trafik ışıkları, yaya geçitleri ve köprülerde dikkatli olunmalıdır.
Elektrik Kesintileri: Fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilir. Elektrik hatlarına zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır.
SAĞANAK YAĞIŞTAN ETKİLENECEK İLLER:
Marmara Bölgesi:
İstanbul 🌧️
Edirne 🌦️
Tekirdağ 🌦️
Ege Bölgesi:
Afyonkarahisar (doğu ilçeleri) 🌦️
Akdeniz Bölgesi:
Hatay kıyıları 🌧️🌊
İç Anadolu Bölgesi:
Konya (batı ilçeleri) 🌦️
Karadeniz Bölgesi:
Samsun 🌧️🌊
Ordu 🌧️🌲
Trabzon 🌧️🌊
Rize 🌧️🌿
Artvin 🌦️🏞️
Ardahan 🌦️❄️
21 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına kulak vererek, gerekli tedbirleri almak olası olumsuzlukların önüne geçebilir.