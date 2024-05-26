22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 4 yıl önce bugün hayatını kaybetti: Karadayı kimdir?

Kara Harp Okulu'ndan 1951, Uçaksavar Okulu'ndan 1953 yılında mezun olan Karadayı, 1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yaptı.