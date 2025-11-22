23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ, İstanbul genelinde 23 Kasım 2025 Pazar günü planlı bakım ve arıza giderme çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İstanbul’da 23 Kasım 2025 Pazar günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.
BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, Avrupa Yakası’nın çeşitli noktalarında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.
Kentte yaşayan vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt ararken, AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı kesinti listelerini yayımladı.
Anadolu Yakası sakinleri, planlı kesintilere ilişkin en güncel bilgileri AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.
Avrupa Yakası’ndaki planlı kesinti bilgileri ise BEDAŞ’ın resmî internet sitesinin “Planlı Kesintiler” bölümünde yer alıyor.
