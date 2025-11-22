23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek

BEDAŞ, İstanbul genelinde 23 Kasım 2025 Pazar günü planlı bakım ve arıza giderme çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 1

İstanbul’da 23 Kasım 2025 Pazar günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.

23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 2

BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, Avrupa Yakası’nın çeşitli noktalarında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 3

Kentte yaşayan vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt ararken, AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı kesinti listelerini yayımladı.

23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 4

Anadolu Yakası sakinleri, planlı kesintilere ilişkin en güncel bilgileri AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 5

Avrupa Yakası’ndaki planlı kesinti bilgileri ise BEDAŞ’ın resmî internet sitesinin “Planlı Kesintiler” bölümünde yer alıyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 6
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 7
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 8
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 9
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 10
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek - Resim: 11
