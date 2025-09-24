25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdumuzda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumunda çok sıcak olması beklenen şehirler şöyle:

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu ve sıcaklık uyarılarını peş peşe paylaştı. Son verilere göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yeniden artış gösteriyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bazı illerde ortalama sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak.

1 8
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 2

Meteoroloji raporuna göre bu hafta boyunca sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve hissedilen sıcaklık değerleri 40 dereceye ulaşarak rekor kırıyor. 25 Eylül Perşembe günü için 5 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.

2 8
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 3

AŞIRI SICAKLIK UYARISI YAPILAN 5 ŞEHİR

3 8
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 4

Aydın


4 8
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 5

Antalya

5 8
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 6

Adana

6 8
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 7

Hatay

7 8
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek - Resim: 8

Kahramanmaraş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin haritası da sıcaklık uyarısını net bir şekilde gösteriyor. Vatandaşların aşırı sıcaklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

8 8
hava sıcaklıkları rekor sıcaklık