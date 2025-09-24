25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek

Meteoroloji raporuna göre bu hafta boyunca sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve hissedilen sıcaklık değerleri 40 dereceye ulaşarak rekor kırıyor. 25 Eylül Perşembe günü için 5 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.