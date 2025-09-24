25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdumuzda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumunda çok sıcak olması beklenen şehirler şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu ve sıcaklık uyarılarını peş peşe paylaştı. Son verilere göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yeniden artış gösteriyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bazı illerde ortalama sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji raporuna göre bu hafta boyunca sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve hissedilen sıcaklık değerleri 40 dereceye ulaşarak rekor kırıyor. 25 Eylül Perşembe günü için 5 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.
AŞIRI SICAKLIK UYARISI YAPILAN 5 ŞEHİR
Aydın
Antalya
Adana
Hatay
Kahramanmaraş
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin haritası da sıcaklık uyarısını net bir şekilde gösteriyor. Vatandaşların aşırı sıcaklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.