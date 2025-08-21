25 ili sağanak yağış vuracak: Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji’nin 21 Ağustos raporuna göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak beklenirken, güneydoğuda sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

BÖLGE BÖLHE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık.

Balıkesir 34°C ☀️
Çanakkale 34°C ☀️

Edirne 33°C ☀️
İstanbul 31°C ☀️

Ege: Az bulutlu ve açık.

Afyonkarahisar 31°C ☀️
Denizli 37°C ☀️🔥

İzmir 35°C ☀️
Muğla 38°C ☀️🔥

Akdeniz: Az bulutlu ve açık.

Adana 37°C ☀️🔥
Antalya 35°C ☀️

Hatay 34°C ☀️
Isparta 35°C ☀️

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Ankara 31°C ☀️
Eskişehir 31°C ☀️

Konya 31°C ☀️
Yozgat 28°C ⛅

Batı Karadeniz: Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu.

Bolu 30°C ⛅
Düzce 31°C ⛅

Sinop 31°C ⛅
Zonguldak 26°C ⛅

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılar ile Artvin çevresinde sağanak yağışlı.

Amasya 32°C ⛅
Rize 29°C 🌧️⛈️

Samsun 29°C 🌧️⛈️
Trabzon 29°C 🌧️⛈️

Malatya 36°C ☀️🔥 Van 29°C ☀️

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır 40°C ☀️🔥
Gaziantep 40°C ☀️🔥

Mardin 37°C ☀️🔥
Siirt 39°C ☀️🔥

