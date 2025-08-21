25 ili sağanak yağış vuracak: Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.