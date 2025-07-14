2.7 milyon kişi valizini topladı! İşte 2024’te en çok göç alan ve veren iller

ERKEKLER YAŞAM KOŞULLARI, KADINLAR AİLE BAĞLARI İÇİN GÖÇ ETTİ

Cinsiyete göre göç nedenleri şöyle sıralandı:

Erkeklerde en önemli neden: 255 bin 846 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları

Kadınlarda en önemli neden: 343 bin 342 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç

Diğer dikkat çeken nedenler:

Erkeklerde tayin / iş değişikliği ve haneye bağlı göç

Kadınlarda ise eğitim ve yaşam koşulları