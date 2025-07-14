2.7 milyon kişi valizini topladı! İşte 2024’te en çok göç alan ve veren iller
TÜİK’in 2024 yılı iç göç istatistiklerine göre Türkiye’de 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Göçün merkezi İstanbul olurken, en çok göç eden yaş grubu 20-24 yaş aralığı oldu. Göçün en önemli nedeni ise “hanedeki bireylere bağımlı göç” olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı İç Göç İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre, 2024 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti.
Bu kişilerin %47,6’sı erkek, %52,4’ü ise kadınlardan oluştu.
2008 yılında %3,18 olan iller arası göç oranı, yıllar içinde dalgalı bir seyir izleyerek 2024 yılında %3,13 seviyesine geriledi.
EN ÇOK GÖÇ ALAN VE VEREN ŞEHİR: İSTANBUL
2024 verilerine göre en fazla göç alan il 395 bin 485 kişiyle İstanbul oldu.
İstanbul’u,
Ankara (202 bin 402)
İzmir (117 bin 889) takip etti.
En az göç alan iller ise:
Ardahan (4 bin 570 kişi)
Bayburt (5 bin 644 kişi)
Tunceli (6 bin 739 kişi) olarak kaydedildi.
İstanbul, aynı zamanda en fazla göç veren il oldu.
369 bin 453 kişi İstanbul’dan başka illere göç etti.
Onu Ankara (150 bin 373 kişi) ve İzmir (102 bin 40 kişi) takip etti.
En az göç veren iller sırasıyla:
Ardahan (6 bin 441 kişi)
Kilis (8 bin 41 kişi)
Bayburt (8 bin 639 kişi) oldu.
GÖÇÜN MERKEZİNDE 20-24 YAŞ GRUBU VAR
En çok göç eden yaş grubu 549 bin 43 kişiyle 20-24 yaş aralığı oldu.
Bu yaş grubunun göç edenlerinin:
%41,9’u erkek,
%58,1’i kadınlardan oluştu.
EN YAYGIN GÖÇ NEDENİ
2024 yılında göç eden 2 milyon 682 bin 673 kişiden 579 bin 507’si, göç nedenini “hanedeki fertlerden birine bağımlı göç” olarak belirtti.
Bunu şu nedenler izledi:
Daha iyi konut ve yaşam koşulları (512 bin 370 kişi)
Eğitim (479 bin 622 kişi)
ERKEKLER YAŞAM KOŞULLARI, KADINLAR AİLE BAĞLARI İÇİN GÖÇ ETTİ
Cinsiyete göre göç nedenleri şöyle sıralandı:
Erkeklerde en önemli neden: 255 bin 846 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları
Kadınlarda en önemli neden: 343 bin 342 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç
Diğer dikkat çeken nedenler:
Erkeklerde tayin / iş değişikliği ve haneye bağlı göç
Kadınlarda ise eğitim ve yaşam koşulları
Göç hareketliliğinin en yoğun yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri arasında en önde gelen sebep eğitim oldu.
Bu yaş grubunda:
209 bin 40 kişi eğitim,
84 bin 328 kişi işe başlamak / iş bulmak,
44 bin 319 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.