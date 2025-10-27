28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Çalışanlar ve öğrenciler dikkat!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na saatler kala, "Yarın tatil mi" sorusu gündemin zirvesine oturdu. Milyonlarca kamu, özel sektör çalışanı ve öğrencinin merak ettiği 28 Ekim'in tatil durumuyla ilgili o kritik saat detayı belli oldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yalnızca sayılı saatler kaldı. Bayram coşkusu yaklaşırken, bayram öncesi 28 Ekim'in tatil olup olmadığı konusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.
İnternette ve sosyal medyada en çok iletilen sorular "Yarın tatil mi" ve "28 Ekim yarım gün mü" oluyor.
Merak edilen o soru da yanıtını buldu.
Kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler, sağlık kuruluşları ve finansal kuruluşlar, 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra kapalı olacak şekilde hizmetlerini sonlandıracak.