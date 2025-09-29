29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz hareketleri yakından takip edilirken, akaryakıt fiyatlarında 29 Eylül itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı. Benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.
BRENT PETROL VE DÖVİZ HAREKETLERİ YAKINDAN İZLENİYOR
İSTANBUL GÜNCEL FİYATLAR
Avrupa Yakası
Benzin: 53,15 TL
Motorin: 54,44 TL
LPG: 26,51 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 52,99 TL
Motorin: 54,30 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA GÜNCEL FİYATLAR
Benzin: 53,98 TL
Motorin: 55,43 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR GÜNCEL FİYATLAR
Benzin: 54,31 TL
Motorin: 55,75 TL
LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.