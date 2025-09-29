29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

BRENT PETROL VE DÖVİZ HAREKETLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Brent petrol ve döviz hareketleri yakından takip edilirken, akaryakıt fiyatlarında 29 Eylül itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı. Benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.