30 ile sağanak uyarısı! Orhan Şen hafta sonuna dikkat çekti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son tahminlere göre, 30 ilde sağanak etkili olacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde etkisini gösteren sağanağın ne zamana kadar etkili olacağını değerlendirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 ile sağanak yağış uyarısı verildi. Yağışlar, yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışlar devam edecek. Yağışlar, baraj doluluk oranlarını ise etkiledi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konu ile ilgili değerlendirmelerini şöyle aktardı:
- Türkiye bu hafta yağışlı bir hava etkisi altında. Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç bütün yurtta yağış var. Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Afyon ve Karadeniz’in iç kesimleri Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak sıcaklıklar batıda düştü ve düşmeye devam edecek.
- Nisan bahar yağmurları hem barajlarımızda hem Anadolu’da tarımsal kulaklık açısından da önem kazanıyor. Örneğin bugün İstanbul’daki içme suyu barajlarındaki doluluk oranı %40’ı geçti.
- Deprem bölgesinde adada civarları Adana, Osmaniye, Adıyaman civarlarında Hatay Kilis civarlarında hem biraz kuvvetli yağış var. Bugün ve yarın bu yağış devam edecek. Cumartesi günü bölgede yağış olmayacak.
Kaynak: Cnntürk.com