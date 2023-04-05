30 ile sağanak uyarısı! Orhan Şen hafta sonuna dikkat çekti

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konu ile ilgili değerlendirmelerini şöyle aktardı:

- Türkiye bu hafta yağışlı bir hava etkisi altında. Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç bütün yurtta yağış var. Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Afyon ve Karadeniz’in iç kesimleri Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak sıcaklıklar batıda düştü ve düşmeye devam edecek.