36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Haziran ayı gelmesine ve sıcaklıklar artmasına rağmen sağanak yağışlar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, 2 Haziran Pazartesi günü 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 1

Yaz mevsiminin başlangıcıyla birlikte havaların tamamen ısınması ve yağışların sona ermesi öngörülüyordu. Ancak MGM’nin yayımladığı son tahmin raporları, birçok bölgede adeta bardaktan boşanırcasına sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor.

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 2

Meteoroloji, yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 3

Gök gürültülü sağanak beklenen 36 il:

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 4


Burdur

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 5

Isparta

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 6

Konya

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 7

Karaman

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 8

Mersin

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 9

Hatay

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 10

Adana

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 11

Osmaniye

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 12

Aksaray

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 13

Niğde

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 14

Kayseri

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 15

Kırşehir

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 16

Nevşehir

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 17

Kırıkkale

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 18

Ankara

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 19

Yozgat

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 20

Çorum

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 21

Çankırı

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 22

Bolu

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 23

Karabük

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 24

Kastamonu

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 25

Amasya

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 26

Tokat

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 27

Sivas

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 28

Malatya

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 29

Ordu

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 30

Giresun

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 31

Erzincan

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 32

Gümüşhane

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 33

Trabzon

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 34

Bayburt

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 35

Erzurum

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 36

Rize

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 37

Artvin

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 38

Ardahan

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36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 39

Kars

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