36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Yaz mevsiminin başlangıcıyla birlikte havaların tamamen ısınması ve yağışların sona ermesi öngörülüyordu. Ancak MGM’nin yayımladığı son tahmin raporları, birçok bölgede adeta bardaktan boşanırcasına sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor.