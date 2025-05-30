36 şehir için sağanak alarmı: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Haziran ayı gelmesine ve sıcaklıklar artmasına rağmen sağanak yağışlar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, 2 Haziran Pazartesi günü 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Yaz mevsiminin başlangıcıyla birlikte havaların tamamen ısınması ve yağışların sona ermesi öngörülüyordu. Ancak MGM’nin yayımladığı son tahmin raporları, birçok bölgede adeta bardaktan boşanırcasına sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor.
Meteoroloji, yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Gök gürültülü sağanak beklenen 36 il:
Burdur
Isparta
Konya
Karaman
Mersin
Hatay
Adana
Osmaniye
Aksaray
Niğde
Kayseri
Kırşehir
Nevşehir
Kırıkkale
Ankara
Yozgat
Çorum
Çankırı
Bolu
Karabük
Kastamonu
Amasya
Tokat
Sivas
Malatya
Ordu
Giresun
Erzincan
Gümüşhane
Trabzon
Bayburt
Erzurum
Rize
Artvin
Ardahan
Kars