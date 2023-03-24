4 ile sağanak uyarısı: Yarın etkili olacak!
Bingöl, Muş, Erzincan ve Tunceli’de yarın sabahtan itibaren sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan uyarıda; Bingöl, Muş, Erzincan ve Tunceli’de yarın saat 06:00’da başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışın pazar günü gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:
- Yapılan son değerlendirmelere göre; cumartesi ve pazar günleri Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Tunceli'de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların,1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARDI
- Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.