4 ile sağanak uyarısı: Yarın etkili olacak!

- Yapılan son değerlendirmelere göre; cumartesi ve pazar günleri Bingöl, Muş ve Erzincan'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Tunceli'de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların,1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.