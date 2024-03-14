4 kentte sağanak ve dolu etkili oldu

Sağanak ve dolu 4 kentte etkili oldu. Edirne’de yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Bazı evlerde de su baskınları yaşandı.

Tekirdağ’da da benzer anlar yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarında korundu.

Balıkesir’in Erdek ilçesinin Çeltikçi, Düzler ve Tatlısu mahallelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bazı cadde ve sokakların su altında kaldığı mahallelerde, yağmur suları araçlara ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahallelerin üst bölümlerinde de dolu yağışı etkili oldu.

Sağanak ve dolu Antalya'da da hayatı olumsuz etkiledi. Trafik aksadı, sağanaktan kaçan vatandaşlar işyeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.

Biriken dolu taneleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile kaldırımlar beyaza bürünürdü. Sera ve tarım arazilerinde zarar oluştu.

Kemer'in Beldibi Mahallesi açıklarında ise oluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı.