42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji kaynaklarından alınan son verilere göre yarın Türkiye'nin doğu ve güney kesimlerinde çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Toplamda 42 il için yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Peki, hangi illerimizde sağanak yağış bekleniyor? İşte meteorolojinin uyarı listesinde yer alan iller:

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Mersin

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Adana

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Hatay

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Osmaniye

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Kahramanmaraş

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Gaziantep

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Kilis

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Şanlıurfa

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Adıyaman

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Mardin

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Doğu Anadolu Bölgesi:

Diyarbakır

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Elazığ

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Malatya

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Bingöl

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Tunceli

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Muş

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Bitlis

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Van

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Hakkari

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Şırnak

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 22

Batman

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 23

Siirt

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 24

Ağrı

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 25

Iğdır

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 26

Kars

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 27

Erzurum

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 28

Erzincan

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Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi:

Sivas

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 30

Tokat

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 31

Ordu

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 32

Giresun

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 33

Trabzon

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 34

Rize

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 35

Artvin

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 36

Gümüşhane

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 37
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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 38

Bayburt

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42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor - Resim: 39

Ardahan

Meteoroloji yetkilileri, yağışın bazı bölgelerde kuvvetli olabileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmasını ve güncel hava durumu takibini ihmal etmemelerini tavsiye etti.

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