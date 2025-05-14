42 il için sarı alarm: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji kaynaklarından alınan son verilere göre yarın Türkiye'nin doğu ve güney kesimlerinde çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Toplamda 42 il için yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.
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Peki, hangi illerimizde sağanak yağış bekleniyor? İşte meteorolojinin uyarı listesinde yer alan iller:
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Mersin
Adana
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Mardin
Doğu Anadolu Bölgesi:
Diyarbakır
Elazığ
Malatya
Bingöl
Tunceli
Muş
Bitlis
Van
Hakkari
Şırnak
Batman
Siirt
Ağrı
Iğdır
Kars
Erzurum
Erzincan
Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi:
Sivas
Tokat
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Gümüşhane
37 39
Bayburt
Ardahan
Meteoroloji yetkilileri, yağışın bazı bölgelerde kuvvetli olabileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmasını ve güncel hava durumu takibini ihmal etmemelerini tavsiye etti.