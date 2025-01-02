5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!

Kar yağışı bekleyenlere müjdeli haber! Türkiye genelinde 5 Ocak 2025 Pazar günü kar yağması beklenen 16 il açıklandı. İstanbul'a kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları etkisini gösterecek. 

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 2

5 Ocak Pazar günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler ve bu illerdeki olası kar yağışı detayları belli oldu. İşte, kar yağışı beklenen o iller...

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 3

BOLU

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 4

KASTAMONU

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 5

ÇORUM

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 6

YOZGAT

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 7

SİVAS

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 8

GÜMÜŞHANE

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 9

ERZİNCAN

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 10

BAYBURT

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 11

BİNGÖL

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 12

ERZURUM

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 13

MUŞ

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 14

BİTLİS

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 15

ARDAHAN

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 16

KARS

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 17

AĞRI

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 18

HAKKARİ

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 19

Türkiye genelinde sıcaklığının 0'ın altına düşeceği ve kar yağma ihtimali olan iller ise şu şekilde;

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 20

TUNCELİ

ELAZIĞ

DİYARBAKIR

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5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! - Resim: 21

BATMAN

VAN

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Hava durumu istanbul kar yağacak mı ankara