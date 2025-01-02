5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!
Kar yağışı bekleyenlere müjdeli haber! Türkiye genelinde 5 Ocak 2025 Pazar günü kar yağması beklenen 16 il açıklandı. İstanbul'a kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları etkisini gösterecek.
5 Ocak Pazar günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler ve bu illerdeki olası kar yağışı detayları belli oldu. İşte, kar yağışı beklenen o iller...
BOLU
KASTAMONU
ÇORUM
YOZGAT
SİVAS
GÜMÜŞHANE
ERZİNCAN
BAYBURT
BİNGÖL
ERZURUM
MUŞ
BİTLİS
ARDAHAN
KARS
AĞRI
HAKKARİ
Türkiye genelinde sıcaklığının 0'ın altına düşeceği ve kar yağma ihtimali olan iller ise şu şekilde;
TUNCELİ
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
BATMAN
VAN