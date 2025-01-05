6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ocak 2025 Pazartesi günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Pazartesi günü bu illere lapa lapa kar yağacak...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 1

 Kar yağışının başladığı ülkemizde, 6 Ocak'ta 12 şehirde kar yağması öngörülüyor.

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 2

İşte, yarın kar yağması beklenen o iller...

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 3

GÜMÜŞHANE

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 4

BAYBURT

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 5

ERZURUM

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 6

MUŞ

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 7

BİTLİS

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 8

BATMAN

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 9

ARDAHAN

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 10

KARS

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 11

IĞDIR

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 12

AĞRI

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 13

VAN

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 14

HAKKARİ

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 15

EDİRNE

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 16

KIRKLARELİ

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 17

BALIKESİR

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 18

BURSA

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 19

KÜTAHYA

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 20

BOLU

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 21

KARABÜK

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 22

ÇANKIRI

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 23

KIRŞEHİR

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 24

KASTAMONU

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 25

YOZGAT

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 26

MALATYA

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 27

ERZİNCAN

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 28

TUNCELİ

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 29

ELAZIĞ

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 30

BİNGÖL

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6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 31
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kar yağışı yoğun kar yağışı