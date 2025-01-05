6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! İşte o şehirler
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ocak 2025 Pazartesi günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Pazartesi günü bu illere lapa lapa kar yağacak...
Yayınlanma:
Kar yağışının başladığı ülkemizde, 6 Ocak'ta 12 şehirde kar yağması öngörülüyor.
İşte, yarın kar yağması beklenen o iller...
GÜMÜŞHANE
BAYBURT
ERZURUM
MUŞ
BİTLİS
BATMAN
ARDAHAN
KARS
IĞDIR
AĞRI
VAN
HAKKARİ
EDİRNE
KIRKLARELİ
BALIKESİR
BURSA
KÜTAHYA
BOLU
KARABÜK
ÇANKIRI
KIRŞEHİR
KASTAMONU
YOZGAT
MALATYA
ERZİNCAN
TUNCELİ
ELAZIĞ
BİNGÖL
31 31