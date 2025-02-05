6 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

Ordu Valiliği, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların tamamında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.