6 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller
Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, bazı illerde eğitime ara verilmesine sebep oldu. 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edildiği iller şöyle sıralandı:
Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, bazı illerde eğitime ara verilmesine sebep oldu. 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edildiği iller şöyle sıralandı:
📌 Gümüşhane
Gümüşhane Valiliği, il genelindeki olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkileme ihtimaline karşı tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli olacağı belirtildi.
📌 Nevşehir
Nevşehir Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 6 Şubat'ta bir gün eğitim ara verildiğini açıkladı. Bu kapsamda köy ve beldelerden taşımalı eğitimle okullara ulaşan öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.
📌 Ordu
Ordu Valiliği, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların tamamında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.
📌 Konya
Sivas
Kayseri
Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipinin beklenmesi nedeniyle Hadim ve Güneysınır ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.
📌 Kahramanmaraş ve Malatya
Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle il genelindeki okulların tatil edildiğini bildirdi. Aynı şekilde Malatya’da da 6 Şubat’ta düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.