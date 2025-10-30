6 yeni fay bulundu! Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı

Prof. Dr. Sözbilir, fayın özellikleri hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti: "Uzunlukları 35-40 kilometreye kadar uzanıyor. Birinci depremde 6,1 kırıldı, ikinci depremde 6,1'lik kısmı daha kırıldı. Üçüncü depremde 6,1 daha gerçekleşebilir çünkü şu anda fayın tümü kırılmamış durumda. Üretilen depremlerle fayın uzunluğu arasındaki orana bakıldığında fayın tümünün kırılmadığını anlıyoruz. Benzer büyüklükte bir deprem daha gelişebilir. 3-4 ayda 6,1 büyüklüğünde depremlere ulaştığımız için belki benzer bir mekanizma tekrar edebilir. Şu anda artçı aşaması yaşanıyor."