7-11 Ocak için meteoroloji uyardı: 20 şehirde kar başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 7-11 Ocak 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışıyla ilgili tahminlerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede sıfırın altına düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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7-11 Ocak için meteoroloji uyardı: 20 şehirde kar başlıyor! - Resim: 1

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye’de, kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ve doğu illerinde daha yoğun görülecek. Yapılan açıklamaya göre bu hafta 20 şehirde termometreler sıfırın altını gösterecek. 

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7-11 Ocak için meteoroloji uyardı: 20 şehirde kar başlıyor! - Resim: 2

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

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7-11 Ocak için meteoroloji uyardı: 20 şehirde kar başlıyor! - Resim: 3

İŞTE O ŞEHİRLER

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7-11 Ocak için meteoroloji uyardı: 20 şehirde kar başlıyor! - Resim: 4

ÇORUM

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7-11 Ocak için meteoroloji uyardı: 20 şehirde kar başlıyor! - Resim: 24
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