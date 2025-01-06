7-11 Ocak için meteoroloji uyardı: 20 şehirde kar başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 7-11 Ocak 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışıyla ilgili tahminlerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede sıfırın altına düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
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Soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye’de, kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ve doğu illerinde daha yoğun görülecek. Yapılan açıklamaya göre bu hafta 20 şehirde termometreler sıfırın altını gösterecek.
Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
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