7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı

Olay, Mersin'de yaşandı. Defalarca hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheliyi polis tespit edip yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen 7 hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi.

Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 5 adresten, 1 otomobilden hırsızlık yaptığı, bir de elektrikli bisiklet çaldığı öğrenildi.

7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı - Resim : 1



Kayseri'de "Narkogüç" operasyonuKayseri'de "Narkogüç" operasyonuYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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