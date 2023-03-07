7 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler

Ankara'da 7 Mart 2023 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.

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7 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 1 1 24

Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler;

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Güdül
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇUKURYAZISI, HARMANLIK
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mart 2023 Salı 14:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mart 2023 Salı 17:30

7 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 2 2 24

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 15 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Elmadağ
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BARBAROS, SARIKAYA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mart 2023 Salı 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mart 2023 Salı 17:15

7 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 3 3 24

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Etimesgut
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : 1752, 64, 61, 58, 66, 2635

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mart 2023 Salı 13:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mart 2023 Salı 17:00

7 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 4 4 24

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Evren
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KAYMAKAM, YURT, ASİL

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mart 2023 Salı 13:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mart 2023 Salı 17:00