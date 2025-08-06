81 il için kuraklık raporu: Hangi bölgeler alarm veriyor?

Kuraklık sadece doğa olaylarının değil, insan eliyle gerçekleşen yanlış tüketim alışkanlıklarının da bir sonucudur. Su kaynaklarının tükenmemesi için her bireyin günlük yaşamında alabileceği küçük ama etkili önlemler vardır. İşte su tasarrufu için dikkat edilmesi gereken temel noktalar: