81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız

7️⃣ Stratejik Tesisler İçin Ek Önlemler

Yeni inşa edilecek sığınakların yanı sıra, stratejik tesisler ve kritik altyapıların çevresinde de özel sığınaklar kurulacak. Böylece hem sivillerin hem de hayati kurumların korunması amaçlanıyor.