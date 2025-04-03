9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 4 Nisan 2025 elektrik kesintileri
İstanbul’da 4 Nisan 2025 Cuma günü çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. 4 Nisan 2025'te İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? işte tüm ayrıntılar...
İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve saatleri:
Zeytinburnu
Seyitnizam Mahallesi: G/4., G/6., G/7. sokakları; 09:00 - 17:00
Maltepe Mahallesi: Eski Çırpıcı Yolu sokağı; 09:00 - 16:00
Telsiz Mahallesi: 311., 72., 72/1. sokakları; 09:00 - 17:00
Nuripaşa Mahallesi: 64/8., Bekir Subaşı, İsa Yusuf Alptekin sokakları; 09:00 - 13:00
Kağıthane
Çağlayan Mahallesi: Fevzi Çakmak, Halk, Özbek sokakları; 09:00 - 17:00
Hamidiye Mahallesi: Belirtilen sokaklar; 10:00 - 13:00
Küçükçekmece
İnönü Mahallesi: Koreli, Korutürk, Yaşardoğu, Çilek sokakları; 09:00 - 12:00
Gültepe Mahallesi: 1. Alparslan, 1. Cengiz Topel, 1. Meriç sokakları; 09:00 - 12:00
Avcılar
Yeşilkent Mahallesi: G-155, G-610, G-611, G-614, G-615, Tevfik Fikret sokakları; 10:00 - 16:00
Gümüşpala Mahallesi: Alsancak, E-5 Yanyol1 (Londra Asfaltı), Elifoğlu, Gamze, Gülizar, Gümüşpala, Güzelbakan, Hacıbey, Karakaş, Karayolları, Kasap Ahmet, Melik Hanım, Nilgün, Rızabey, İskece sokakları; 13:00 - 16:00
Bağcılar
Göztepe Mahallesi: 2352., 2356., 2358. sokakları; 09:00 - 17:00
Sancaktepe Mahallesi: 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., Fatih, Çarşı sokakları; 09:30 - 17:00
Fevzi Çakmak Mahallesi: 1995., 2002., 2004., 2005., Fatih sokakları; 09:30 - 17:00
Bahçelievler
Şirinevler Mahallesi: Bayburt, Bostan, Zeki Müren sokakları; 10:00 - 13:00
Bahçelievler Mahallesi: Adnan Kahveci, Fevzi Çakmak, Karanfil 1, Mahmut Ardıç, Çamlık sokakları; Siyavuşpaşa Mahallesi 1. Asmalı, Adnan Kahveci, Barbaros 3., Fulya, Kavaklı, Lale 2, Mine, Orkide 2, Siyavuşpaşa, Ulubatlı Hasan, Çamlık, Şakayık sokakları; 16:00 - 19:00
Esenler
Oruçreis Mahallesi: 540., 547., 548/1., 595., Şehit Cevdet sokakları; 09:30 - 18:00
Oruçreis Mahallesi: 537., 538., Yıldırım, Şehit Cevdet sokakları; 09:30 - 18:00
Güngören
Güven Mahallesi: Erguvan sokağı; 09:00 - 17:00
İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleşecek olan planlı kesintiler nedeniyle vatandaşların önlem alması öneriliyor.